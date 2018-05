Roma: avanti Fognini, ma ora gli tocca Thiem

Due set dominati in appena 53' sono serviti a Fabio Fognini per far sognare il Centrale del Foro Italico e superare il francese Monfils al primo turno del tabellone degli Internazionali Bnl d’Italia. Il tennista azzurro ha vinto 6-3 6-1 e al prossimo turno affronterà l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 nel ranking Atp.

BERRETTINI Sorride Matteo Berrettini. Allo stadio Pietrangeli, l'italiano in due set ha superato al primo turno lo statunitense Tiafoe con il risultato di 6-3 7-6(1). Al prossimo turno dovrà vedersela contro Alexander Zverev, campione in carica del torneo e numero 3 al mondo nella classifica Atp.

CECCHINATO Anche Marco Cecchinato accede al secondo turno: ha sconfitto in tre set (2-6 7-5 6-4) l'urguaiano Pablo Cuevas sul Pietrangeli. Lo attende adesso il numero 10 del ranking mondiale, il belga David Goffin, nona testa di serie del torneo di Roma.

SCHIAVONE Non basta la grinta a Francesca Schiavone, che dice addio al primo turno degli Internazionali Bnl d’Italia ai quali partecipava grazie alla wild card. La quasi 38enne milanese, alla 19esima partecipazione al torneo di Roma, si è dovuta arrendere alla tennista slovacca Cibulkova, numero 34 nel ranking Wta, non prima di averla portata al terzo set. Dopo aver perso il primo 6-1, Schiavone ha annullato due match point completando la rimonta ai tie-break 6-7(5), prima di arrendersi al terzo set vinto da Cibulkova 6-2.

DJOKOVIC Debutto senza problemi per Novak Djokovic al quinto Masters 1000 della stagione. Sul centrale del Foro Italico, il serbo testa di serie numero 11 del seeding, ha battuto 6-1 6-3 l’ucraino Alexandr Dolgopolov in appena 55'.