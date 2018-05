«Voglio essere un ct perbene e riportare l’Italia sul tetto del modo e d’Europa. Questo era il momento più adatto per questa scelta. Parlerò e chiamerò Balotelli. Ci sono tanti giocatori di qualità». Così il nuovo ct azzurro Roberto Mancini durante la presentazione a Coverciano.

«Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo potesse essere il momento giusto». Queste le prime parole da ct di Roberto Mancini durante la presentazione al centro tecnico di Coverciano.