L'inter batte la Lazio e va in Champions

L’Inter torna in Champions, e lo fa al fotofinish. All’Olimpico Spalletti, che già lo scorso anno con la Roma aveva trovato un posto in Europa all’ultimo, ribalta la Lazio e con il 3-2 finale chiude quarto. E’ una beffa per la squadra di Simone Inzaghi, che domina il primo tempo chiudendo solo 2-1, poi lascia campo all’avversario: la svolta della partita dal rigore che un intervento scomposto di De Vrij, neointerista al centro di polemiche, su Icardi. Ma pesa ancora di più l’espulsione di Lulic, per un doppio giallo arrivato 20 prima del gol di Vecino che fissa partita e serata.

In contemporanea, la Roma vince a Sassuolo 1-0 e chiude terza.