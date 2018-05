Fontanesi seconda dietro all'imprendibile Duncan

Kiara Fontanesi sul secondo gradino del podio del Gran Premio di Germania, disputato sulla difficile e tecnica pista di Teutschenthal al termine di due manche veloci che hanno mostrato ancora una volta il potenziale della cinque volte campionessa del mondo.

Non è riuscita l’impresa di vincere le manche e la gara, ma Kiara, ha dimostrato di essere in forma e di avere imparato dagli errori, scivolate e partenze, delle precedenti gare per capitalizzare il risultato. Sulla sua strada ha trovato una Duncan in forma smagliante che ha conquistato il Gran Premio grazie all’affermazione in entrambe le manche.

Nella prima frazione la Fontanesi si è portata subito al comando dopo una bella partenza. Ha resistito agli attacchi della neozelandese fino a un giro e mezzo dalla fine, poi è stata sorpassata e si è accontenta del secondo posto dopo avere provato il contrattacco.

Nella seconda manche Kiara è partita bene e dopo essere scattata terza ha passato la Van De Ven, mettendosi alle calcagna della Duncan. Alla fine si è accontentata della piazza d’onore mettendo in cassaforte un risultato importante per la classifica e per il morale.

«Weekend positivo, anche se avrei voluto vincere le due manche e il Gp. – ha raccontato Kiara subito dopo la cerimonia del podio - Ho corso una gara consistente e ho migliorato i miei punti deboli: partenze e scivolate in gara che mi hanno sempre costretta a inseguire. Questo è molto positivo. Il risultato è buono e sarebbe stato ancor più importante se non avessi commesso degli errori nelle due gare precedenti. Abbiamo però fatto un salto in avanti e dunque sono soddisfatta del lavoro svolto. Le buone sensazioni della Germania culminate con il secondo posto, lasciano ben sperare per il Gp di Lombardia in programma il 17 giugno a Ottobiano. E' una pista che mi piace molto, e penso di avere le carte in regola per vincere davanti ai miei tifosi. Sono fiduciosa e abbiamo quasi un mese per preparare al meglio la gara».