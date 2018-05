Investì tre pedoni e fuggì: un anno al pallavolista Ngapeth

Il pallavolista francese Earvin Ngapeth, che ha recentemente lasciato l’Azimut Modena per lo Zenit Kazan, ha patteggiato la pena di un anno nel processo nato a seguito dell’investimento di tre pedoni davanti a un noto locale di Modena, nel 2015.

Ngapeth, alla guida dell’auto, si era poi allontanato senza prestare soccorso ai feriti, uno dei quali finito in gravi condizioni. Il giocatore si era poi costituito nei giorni successivi. Non è ancora chiaro se abbia risarcito economicamente i tre pedoni, come era stato ipotizzato in un primo momento.