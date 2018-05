Red Bull super, Ricciardo e Verstappen su tutti a Monaco

Red Bull in evidenza nella prima sessione di libere del gran premio di Montecarlo. Daniel Ricciardo è stato il più veloce. L’australiano, con il tempo di 1'12"126, ha migliorato il record, non ufficiale, della pista, seguito dal compagno di squadra, l’olandese Max Verstappen, attardato di 154 millesimi. Terzo tempo per Lewis Hamilton con la prima Mercedes (+0.354). Quarta e quinta le due Ferrari: Sebastian Vettel (+0.915) precede Kimi Raikkonen (+0.940). Seguono Carlos Sainz (Renault, +1"330), Valtteri Bottas (Mercedes, +1"376), Sergio Perez (Force India, +1"591) e Romain Grosejan (Haas, +1"817). Sergey Sirotkin, con la Williams, staccato di 1"836 dal migliore, chiude la top ten.