In ginocchio durante l'inno, Nyt: "La Nfl s'inchina a Trump". Il presidente: "Andrebbero puniti"

"La Nfl si inginocchia a Donald Trump": il New York Times sintetizza in maniera molto efficace la tempesta di critiche che si stanno abbattendo sulla lega professionistica dello sport più popolare negli Usa, il football americano. Lega rea di aver vietato ai giocatori che manifestano contro il razzismo di inginocchiarsi durante l’inno nazionale (Leggi la vicenda). Una protesta che per settimane si era attirata le ire del presidente americano.

I proprietari della Nfl - scrive il board del quotidiano - hanno concluso come il presidente che il vero patriottismo non è il coraggio di stare in piedi per i principi democratici ma stare in piedi, punto e basta». Insomma, i club invece di difendere il diritto degli atleti di manifestare pacificamente «si sono arresi ai desideri del tycoon di demonizzare gli atleti afroamericani».

Altri commentatori sui media Usa parlano di «epico errore" della Nfl, «il più grave della sua storia», impaurita dalla Casa Bianca. Sui social media è un’ondata travolgente di commenti contrari alla nuova policy della Nfl, definita come «stupida», «sciagurata», «orribile». Le associazioni per la difesa dei diritti civili parlano di decisione «illiberale» e «razzista» e se la prendono col vicepresidente Mike Pence che ha twittato «vittoria». Ma proprio su Twitter viene lanciato l’hastag #nflcollusion, rilanciato anche da Colin Kaepernick, il quarterback dei San Francisco 49ers che nel 2016 ha dato vita alla protesta contro il razzismo e la brutalità della polizia verso i neri d’America, inginocchiandosi all’inno.

Gli atleti che non stanno in piedi durante l’inno nazionale dovrebbero essere puniti: lo afferma Donald Trump in una intervista a Fox. «Non dovrebbero giocare, non dovrebbero essere lì, forse non dovrebbero stare in questo Paese», ha detto il presidente americano commentando la decisione della Nfl, la lega professionistica del football americano, di multare le squadre i cui atleti si inginocchiano per protesta.