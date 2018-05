Giro d'Italia: trionfo di Froome, a Roma in maglia rosa

Chris Froome in trionfo dopo la conclusione della ventesima (e penultima) tappa del Giro d’Italia, che si è conclusa a Cervinia (Aosta). Per l'inglese è il primo successo nella corsa rosa, dopo quattro Tour de France e una Vuelta di Spagna. Domani la passerella in maglia rosa tra i Fori Imperiali, a Roma. Froome in classifica generale precede l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro dell’anno scorso.