Chris Froome, che oggi verrà incoronato come vincitore del Giro d’Italia di ciclismo, a Roma, brinda in gara all’altezza di via del Quirinale. Il britannico festeggia così, dopo averla rincorsa a lungo, la conquista della maglia rosa della corsa italiana. Nella Capitale è in corso la 21esima e ultima tappa del Giro, sulla distanza di 115 chilometri. E' l’ultima possibilità per gli sprinter.