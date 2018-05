Chris Froome ha vinto il 101° Giro d’Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21ª tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso. E' la prima vittoria del corridore inglese, che ha già vinto quattro Tour e una Vuelta.

Queste le maglie assegnate definitivamente alla fine del 101/o Giro d’Italia di ciclismo, a Roma.

Maglia rosa della classifica generale: Chris Froome (Gbr).

Maglia azzurra della classifica del Gran premio della montagna: Chris Froome (Gbr).

Maglia bianca della classifica di miglior giovane: Miguel Angel Lopez Moreno (Col).

Maglia ciclamino della classifica a punti: Elia Viviani (Ita).