Diritti Tv Serie A, la Lega approva la risoluzione del contratto con Mediapro

L’assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che a febbraio ha vinto il bando per rivendere i diritti tv del campionato come intermediario indipendente ma non ha presentato la fideiussione necessaria. La scorsa settimana, fra martedì e mercoledì, l’assemblea si era espressa due volte sulla stessa delibera, raggiungendo prima 11 e poi 10 voti a favore, sui 17 club aventi diritto (quelli retrocessi non votano sulla materia): la maggioranza ma non i 12 "si" necessari per l'approvazione.

Questa volta è passata la linea sostenuta dal presidente designato della Lega, Gaetano Miccichè, e dal commissario, Giovanni Malagò, secondo cui Mediapro finora non si è dimostrato un partner affidabile.

Secondo quanto filtra, durante la discussione il vice commissario della Lega, Paolo Nicoletti, ha sottolineato che la garanzia presentata da Mediapro era condizionata alla piena commerciabilità dei diritti tv e alla realizzazione del canale, uno scenario - ha aggiunto l’avvocato - con alti livelli di incertezza per i club. Il consigliere della Roma, Mauro Baldissoni, a quanto si apprende, ha chiesto di mettere a verbale che il club giallorosso si sarebbe riservato di chiedere i danni, non solo a Mediapro ma anche a chi avrebbe impedito alla Lega Serie A di poter di nuovo disporre dei diritti. Oggi il gruppo spagnolo ha presentato una garanzia di 186 milioni, chiedendo l'attivazione dell'iter per arrivare al lancio del canale tematico: ai club non è bastato. A questo punto, la Lega riprende la titolarità dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 ed è presumibile che avvii le trattative private per la vendita diretta agli operatori: nei giorni scorsi si era parlato di un'offerta combinata Sky-Perform di circa 950-970 milioni a stagione. NSA) - MILANO, 28 MAG - Deliberata la risoluzione del contratto con Mediapro, che sarà efficace in sette giorni, la Lega Serie A «aprirà immediatamente un percorso di trattative private con tutti i broadcaster interessati». Lo ha annunciato il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, spiegando che «si conta nel più breve tempo possibile di ricevere offerte interessanti che possano soddisfare le esigenze delle aziende».