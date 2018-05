Italia-Arabia 2-1: Balotelli torna e segna

Esordio vincente per il neo ct azzurro Roberto Mancini: l’Italia ha infatti battuto 2-1 l'Arabia Saudita nell’amichevole giocata questa sera a San Gallo, in Svizzera. Il primo gol è stato segnato da Mario Balotelli, che rientrava in azzurro dopo una lunga assenza, con un bolide a fil di palo dal limite dell'area. Poi il raddoppio di Belotti. Nella ripresa numerose sostituzioni e l'Italia ha mostrato qualche sbavatura difensiva. Ne ha approfittato l'Arabia Saudita, che ha accorciato le distanze. La squadra asiatica disputerà il match inaugurale ai Mondiali contro la Russia, squadra ospitante.