Serena Williams a Parigi: «Costume da Black Panther per ispirare tutte le donne»

Il ritorno in un campo del Grande Slam, a Parigi al Roland Garros, dopo aver dato alla luce sua figlia Alexis Olympia, per Serena Williams (37 anni) è avvenuto con una particolare tuta che serve a prevenire i coaguli di sangue di cui soffre e che le hanno fatto rischiare di morire dopo il parto, quando ha avuto un embolo polmonare. Ma lei, approfondisce: "Mi sento come se questa tuta rappresentasse tutte le donne che hanno dovuto affrontare prove molto dure dal punto di vista mentale e fisico, con il loro corpo che torna, ritrova la fiducia e crede in sé. Lo trovo anche un’occasione per ispirare un sacco di donne meravigliose e di bambine» ha aggiunto la campionessa. Lo chiamo il mio costume di Wakanda» (il luogo di fantasia in cui è ambientato il film Black Panther, ndr)".