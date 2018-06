Oggi doppia sfida con il Nettuno City: arriva Flisi, Santana va al Collecchio

Doppia sfida contro il Nettuno City, fanalino di coda del campionato (dove finora ha vinto solo una volta), oggi per il Parma Clima; alle 16 e alle 21 i ragazzi di Poma scenderanno in campo con un solo obiettivo: vincere entrambe le partite per chiudere il girone di andata al terzo posto. Un weekend questo in cui a squadra ducale presenta anche alcue novità nel roster: dal Collecchio, a rinforzare la linea degli esterni, indebolita dall'infortunio di Sebastiano Poma, arriva Riccardo Flisi. In A2 invece va Manuel Santana, che quest'anno sta trovando poco spazio sul monte. Un mound, quello del Parma, che, anche grazie al ritorno di Rivera, ha parecchie frecce al suo arco: tanto che oggi, nella partita pomeridana, l'intenzione di Poma sembra essere quella di fare partire Lugo, per dare un po' di riposo a Casanova, che è il pitcher che fin qui (con le sue 40 riprese sulle spalle) ha lanciato di più in Italia.