Pole di Valentino Rossi al Mugello

Pole di Valentino Rossi nel Gp d’talia di motociclismo al Mugello. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore, per commemorare il 2 giugno, ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46''208, nuovo record della pista. In prima fila anche Jorge Lorenzo (Ducati), staccato di 35 millesimi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales (+0.096).

Il campione di Tavullia ha migliorato di ben 281 il record della pista detenuto dal 2015 da Andrea Iannone. Dietro di lui partiranno domani Jorge Lorenzo (Ducati) e il compagno di squadra del "Dottore" Maverick Vinales, distanziati oggi rispettivamente di soli 35 e 96 millesimi. Andrea Iannone (Suzuki), dominatore delle prove libere, si è dovuto accontentare della 4/a piazza, accanto a Danilo Pertucci (Ducati) e Marc Marquez (Honda). Andrea Dovizioso ha ottenuto il 7/o tempo.

Per Rossi questa è la 55/a pole position in top class, l'ultima risaliva al Gp di Motegi 2016. Domani alle 09,40 il via al warm up, poi alle 14,00 la partenza della gara.