Parma Clima, gioia doppia col Nettuno City: blindato il terzo posto

Il Parma Clima batte due volte il Nettuno City - la prima in rimonta e non senza sofferenza, la seconda dilagando e prima del termine - e blinda, alla fine del girone di andata, il terzo posto: ora, nella classfica guidata da Bologna (che fin qui ha perso solo una volta) ha un vantaggio di 2,5 lunghezze sul San Marino, quinto e oggi come oggi virtualmente fuori dai play off. Serviva la doppietta e doppietta è stata anche se in gara 1 i ragazzi di Poma hanno faticato non poco ad avere ragione degli avversari, piegandoli grazie a un big inning (il sesto) in cui hanno segnato 6 volte. Casanova, non al meglio, già al 2° inning subisce 3 valide: è 1-0 per gli ospiti. Che al 3° picchiano duro: doppio di Acevedo e terzo home run stagionale di Vasquez. Casanova vacilla ma chiude la ripresa con 2 strike out. Parma però, che intanto sul mound manda Lugo, fatica a inquadrare i lanci di Misell: poi però, al 6°, la svolta. il pitcher nettunese manda k Gradali, ma subito dopo comincia il suo calvario: base a Desimoni, singolo di Koutsoyanopulos, quattro ball a Mirabal. Con le basi piene è Sambucci a cambiare l'inerzia della partita: doppio a sinistra per il momentaneo 2-3. Entra Buffa che concede la base a Zileri. Con tutti i cuscini occupati è allora il catcher della nazionale cubana Morejon a sparecchiare: il suo doppio vale 3 punti, il Parma Clima opera il sorpasso. E la valida di Paolini fissa il punteggio sul 6-3. Finirà così, anche perché Lugo (8 k in 4 riprese) si rivela efficacissimo e Pirvu, in versione closer, chiude il match con un k in tre lanci su Delgado, guadagnandosi la salvezza. Alla sera, Parma preferisce non soffrire: e vince la partita già al 7° per manifesta superiorità. Forte di un Ulfrido Garcia formato fenomeno sul monte (una sola valida subita in 5 riprese, 10 k), la squadra ducale parte forte e segna già al primo grazie a un doppio del sempre ottimo Koutsoyanopulos, portato a casa da Sambucci, che trasforma in valida il primo lancio di Ramon Garcia. La partita resta in equilibrio per tre riprese, poi il Parma Clima esonda: e segna 6 volte al 4° inning (con 2 out sul tabellone) e 5 al 6°. A basi piene vengono serviti 4 ball anche a Desimoni, poi un singolo di Koutsoyanopulos porta i padroni di casa sul 4-0. Un bottino rimpinguato dalle successive valide di Mirabal, Sambucci e Zileri. Sul 7-0 la partita è in pratica già finita. Entra Pomponi ma i laziali non vanno oltre il punto della bandiera: e così al 6° il Parma dà loro il colpo di grazia. A basi piene infatti il pinch hitter Gradali porta a 8 le segnature del Parma, poi è un singolo di Morejon a regalare altri due punti. Il Nettuno City va un po' in bambola e regala altri 2 punti grazie a un errore e a un lancio pazzo. Entra Escalona e chiude la partita: il Parma rafforza il suo terzo posto e dà la caccia al Rimini, secondo e a 2 lunghezze di distanza.