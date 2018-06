Siena-Reggiana, la rabbia del sindaco di Reggio Emilia: "L'arbitro ha falsato i playoff"

Le decisioni arbitrali hanno «falsato» l’esito della partita. A Reggio Emilia è sceso in campo anche il sindaco Luca Vecchi per esprimere la rabbia della tifoseria contro l’esito dei quarti di finale dei playoff di serie C.

Ieri sera, a Siena, il gol che ha sancito l’eliminazione della Reggiana è arrivato su un rigore decretato al 10' di recupero. A fine partita è stato necessario l’intervento della polizia per impedire il contatto fra i tifosi reggiani e l'arbitro.

«Un’eliminazione ingiusta e immeritata - ha detto Vecchi - frutto di un calcio di rigore concesso ai padroni di casa al 100° minuto che definire assurdo è poco. Il mio ruolo istituzionale mi impedisce di andare oltre ma viene da chiedersi in che modo un mondo del calcio che ama autodefinirsi professionistico pensi di mettere in campo gli strumenti necessari affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi. In particolare aspettiamo di sapere come gli organi competenti valuteranno quanto successo, e quali decisioni verranno prese nel merito, quali conseguenze avrà una decisione che ha falsato in modo palese l’esito della contesa sportiva».