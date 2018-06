Roland Garros, Fognini eroico ma si arrende al quinto a Cilic

Si ferma al quinto set la corsa di Fabio Fognini al Roland Garros: l'azzurro ha lottato come un leone contro il numero 3 del seeding Marin Cilic recuperando ben due set. 6-4 6-1 i primi due parziali per il croato, ma poi Fognini con determinazione e colpi spettacolari ha vinto il terzo set (6-3) e il quarto al tie break. Fatale il break subito nel settimo gioco del quinto set. Cilic vince 6-3 e ai quarti affronterà l'argentino Del Potro

Gli altri incontri e il tabellone dei quarti Rafael Nadal si è qualificato per i quarti battendo per 6-3 6-2 7-6 (7-4) il tedesco Maximilian Marterer. Lo spagnolo n.1 del mondo incontrerà ora l’argentino Diego Schwartzman (n.11) che ha superato in rimonta per 1-6 2-6 7-5 7-6 (7-0) 6-2 il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie n.7. Juan Martin Del Potro si è sbarazzato in tre set (6-4 6-4 6-4) dell'americano John Isner al quale non sono bastati 9 ace

Il torneo femminile Salta la sfida tanto attesa degli ottavi di finale tra Serena Williams e Maria Sharapova. La statunitense avrebbe avvertito un dolore al pettorale destro nell’ultimo match e ha deciso di non scendere in campo. La russa si qualifica dunque per i quarti di finale senza giocare. Angelique Kerber stacca il biglietto per i quarti grazie al 6-2 6-3 inflitto alla francese Caroline Garcia (n.7). Prossima avversaria della tedesca, testa di serie n.12 dello Slam parigino, sarà la romena Simona Halep, n.1 del mondo che ha facilmente sconfitto per 6-2 6-1 la belga Elise Mertens. Ma la grossa sorpresa nel tabellone femminile è l'eliminazione della danese Caroline Wozniacki, n.2 del mondo, sconfitta 7-6 (7-5) 6-3 dalla russa Daria Kasatkina, testa di serie n.14. Il match era stato sospeso ieri sera per oscurità sul 7-6 3-3. Nei quarti la Kasatkina affronterà la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli Us Open 2017, che al terzo turno aveva eliminato Camila Giorgi.