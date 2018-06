Danilo Petrucci in Ducati nel 2019: "E' un sogno che si realizza"

Danilo Petrucci in Ducati per il 2019. Il team di Borgo Panigale ha annunciato l’accordo col pilota italiano per la prossima stagione, che dopo aver gareggiato per quattro anni in sella a una Ducati del Pramac Racing Team passa alla squadra ufficiale per gareggiare con Andrea Dovizioso. «Entrare a far parte della squadra ufficiale è un sogno che si realizza» ha dichiarato Danilo Petrucci. «E' un grande onore diventare pilota del Ducati Team, soprattutto per uno come me che ha iniziato la sua carriera in Ducati come collaudatore di moto di serie».

«Prima di tutto - prosegue Petrucci nella nota diffusa dalla Ducati - vorrei ringraziare Paolo Campinoti e Francesco Guidotti, grazie ai quali quattro anni fa ho iniziato a correre nel Pramac Racing Team. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Ringrazio anche i dirigenti di Ducati e Ducati Corse - Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna e Paolo Ciabatti - che mi hanno sempre apprezzato, prima come persona e poi come pilota, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura nel team ufficiale. Adesso il mio unico obiettivo è cercare di finire la stagione fra i primi cinque in classifica e poi cominciare la nuova avventura con il Ducati Team».