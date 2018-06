Verstappen è il più veloce nelle libere in Canada, le Ferrari lo tallonano

La Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce anche nelle terze prove libere del Gp del Canada di F1, ma le Ferrari lo tallonano. Il giovane olandese, primo in entrambe le sessioni di ieri, ha fatto segnare il tempo di 1'11''599, tenendo alle sue spalle le Rosse di Sebastian Vettel (a 49 millesimi) e Kimi Raikkonen (51 millesimi).

Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (+107 millesimi) e quinto per la seconda Red Bull di Daniel Ricciardo, staccato invece di oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. Un’altra Mercedes,q uella di Bottas, occupa la sesta posizione (+656 millesimi). Oltre il secondo di svantaggio sul giro hanno accumulato gli altri piloti, da Sergio Perez (Force India, +01''304), a Nico Hulkenberg (Renault, +1''347), da Romain Grosjean (Haas, +1''415) a Stoffel Vandoorne (McLaren, 1''435) per citare solo quelli entrati nella top ten.