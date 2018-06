Arrivano le azzurre: la Nazionale si allena a Parma

La Nazionale femminile di basket sarà in ritiro a Parma da giovedì a domenica. Una notizia che risveglia gli appassionati di pallacanestro della nostra città, dopo il duro colpo della perdita della palla a spicchi di vertice, con la scomparsa del Basket Parma nell’estate del 2016. l’Italia, guidata dal ct Marco Crespi, arriva qui grazie all’interessamento del presidente del Vico Basket, Luca Melli. «Ho parlato nelle scorse settimane con Crespi, perché volevo che portasse qui il suo progetto “Ragazze in tiro”, ma lui mi ha detto che avrebbe potuto anche portare la Nazionale. Dopo aver verificato le strutture sportive e di ospitalità, ritenute di ottimo livello, è stata ufficializzata Parma come sede del ritiro. Sono molto felice e questa attività rientra nel progetto del Vico di fare basket di livello».

Le azzurre si alleneranno giovedì, dalle 15.30 alle 18, al Palacampus; venerdì mattina, dalle 9.30 alle 12 al Palaciti; poi sempre al Palamoisè di Vicofertile, casa del Vico Basket: venerdì (18-20.30), sabato (9.30-12 e 18-20.30) e domenica (9.30-12 e 15.30-18). Tutti gli allenamenti sono aperti al pubblico. «Ho trovato la pronta disponibilità di Cus Parma e Tigers - spiega Melli -, perché la Nazionale è di tutti, quindi sarà possibile assistere agli allenamenti in tre palazzetti diversi».

C’è anche un po’ di Parma in questa Italia: Francesca Zara, quattro stagioni al Basket Parma in tre momenti diversi, 124 partite e 1018 punti con la Nazionale, sarà all’esordio come assistente allenatore. Anche tra le convocate ci sono ex gialloblù: Valeria Battisodo, otto stagioni e lanciata tra le grandi proprio nella nostra città, Valeria De Pretto e Laura Spreafico, con la maglia del Lavezzini nella sua ultima stagione. Infine, Kathrin Ress, che a Parma, a 11 anni, ha conosciuto la pallacanestro, prima del college e la Wnba: è lei la stella di questo raduno, in assenza delle altre big. E proprio il pivot della Dike Napoli guiderà squadra e staff, giovedì sera, alle 19, in Academia Barilla, per la presentazione del rinnovo della sponsorizzazione di Barilla alle Nazionali femminile, maschile e giovanili, alla presenza di Paolo Barilla, vicepresidente dell’azienda di Pedrignano, e di Gaetano Laguardia, vicepresidente Fip. Dopo gli annunci, è atteso uno show cooking che vedrà impegnate alcune giocatrici ai fornelli: un atto divertente di un raduno che punta a rivitalizzare una piazza storica per il basket femminile.