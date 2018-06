L'Uruguay piega l'Egitto all'ultimo assalto

L’Uruguay ha battuto 1-0 l’Egitto in una partita del gruppo A del Mondiale di Russia 2018. Il gol di Gimenez al 90'.

Egitto-Uruguay 0-1 (0-0), nella prima partita del gruppo A dei Mondiali:

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed (5' st Morsy), Elneny; Warda, Elsaid, Trezeguet; Mohsen (18' st Kahraba) (a disp: 1 El Hadary, 3 El Mohamady, 4 Gaber, 10 Salah, 12 Ashraf, 14 Ramadan, 15 Hamdy, 16 Ekramy, 18 Shikabala, 20 Samir): All. Cuper

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez (13' st C.Sanchez), Vecino (42' st Torreira), Bentancur, De Arrascaeta (14' st Rodriguez); Cavani, Suarez (a disp: 5 Sanchez, 11 Stuani, 12 Campana, 13 G. Silva, 16 Pereira, 17 Laxalt, 18 Gomez, 19 Coates, 20 Urretaviscaya, 23 M.Silva). all. Tabarez

Arbitro: Kuipers (Ola)

Reti: 45' st Gimenez

Angoli: 5-0 per l’Egitto