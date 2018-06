Stasera Parma-Nettuno: nel derby d'Italia lancia ... Lucarelli

Sarà Alessandro Lucarelli, il capitano coraggioso che ha riportato il Parma calcio dalla D alla A, a lanciare stasera la prima pallina di Parma-Nettuno, il derby d'Italia valido per la prima giornata di ritorno del massimo campionato di baseball. Una doppia sfida - stasera e domani al Nino Cavalli alle 21 - importantissima in chiave play off: all'andata, le due squadre, ancora in rodaggio, si divisero la posta. Stasera il pubblico è atteso da una gara stellare tra lanciatori: di fronte, il cubano Casanova e il canadese Richmond, gli attuali re degli strike out: 57 k per il pitcher ducale, due in più quello canadese. Quattro invece le vittorie di Casanova contro le 3 di Richmond, che però non ha mai perso. Oltre al grande baseball, allo stadio andrà in scena anche una bella serata di solidarietà: gli Indiani Parmigiani, storico gruppo di sostenitori del Parma Clima, ha organizzato con la collaborazione dello sponsor Parma Clima una vendita di gadget il cui ricavato sarà devoluto alla onlus Il Lago di Pane, che, a Gainago di Torrile, si occupa di accoglienza di minori, giovani adulti e famiglie in stato di disagio e di emarginazione sociale. Ragazzi, genitori ed educatori del Lago di Pane saranno inoltre graditi ospiti del Parma baseball: conoscereranno la squadra, visiteranno il campo e conoscerenno la società, per poi rimanere per cena e partita.