Morta in un incidente in motorino la stella del nuoto sincronizzato Noemi Carrozza

La giovane stella del nuoto sincronizzato Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la società romana All Round. Noemi aveva appresentato l'Italia in molteplici manifestazioni giovanili, compresi i mondiali junior, i Giochi europei ed in coppa CoMeN.