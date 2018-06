Federer va in finale a Stoccarda. E' di nuovo il numero uno del mondo

Roger Federer torna numero uno del mondo. Battendo (non senza fatica) a Stoccarda in una vibrante semifinale l'australiano Nick Kyrgios 6-7 6-2 7-6 lo svizzero non solo si guadagna la finale del torneo sull'erba ma riconquista lo scettro di numero uno togliendolo all'eterno rivale Rafa Nadal. Federer, dopo aver saltato la stagione sulla terra rossa per concentrarsi sulle superfici veloci (a Stoccarda si gioca sull'erba come a Wimbledon) è apparso in gran forma ma domani dovrà vedersela con uno dei tennisti più in forma del circuito, il canadese Milos Raonic che ha regolato nell'altra semifinale il francese Lucas Pouille 6-4 7-6.