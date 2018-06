La Danimarca batte il Perù 1-0

Perù-Danimarca 0-1 nella seconda partita del Girone C di qualificazione dei Mondiali in Russia disputata nella Mordovia Arena di Saransk.

Perù (4-2-3-1): Gallese, Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula, Yotun, Tapia, Flores (17' st Guerrero), Cueva, Carrillo, Farfan (40' st Ruidiaz). (3 Corzo, 4 Santamaria, 5 Araujio, 7 Hurtado, 12 Caceda, 14 Polo, 16 Cartagena, 21 Carvallo, 22 Loyola, 23 Aquino). All.: Gareca.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen (36' st M.Jorgensen), Stryger Larsen, Kvist (35' pt Schoene), Sisto (22' st Braithwaite), Eriksen, Delaney, Poulsen, N.Jorgensen. (2 Krohn-dehli, 3 Vestergaard, 5 Knudsen, 11 12 Dolberg, 15 Fischer, 16 Loessl, 18 Lerager, 21 Cornelius, 22 Ronnow). All.: Hareide.

Arbitro: Gassama (Gam).

Reti: nel st 14' Poulsen,

Angoli: 7-3 per il Perù.

Recupero: 3' e 5'.

Ammoniti: Tapia, Delaney e Poulsen per gioco falloso.

Note: al 46' del primo tempo Cueva ha calciato alto un rigore concesso con il Var per un fallo di Poulsen sullo stesso n.8 peruviano.

** IL GOL

- 14' st: Yussuf Poulsen si fa perdonare il fallo da rigore, concludendo al meglio un contropiede innescato da Eriksen. Conclusone di sinistro sul primo palo e Danimarca in vantaggio.