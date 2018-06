Catalogna, Lorenzo concede il bis. Terzo Rossi

Jorge Lorenzo su Ducati ha vinto il Gp della Catalogna, settima prova del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo, al secondo successo consecutivo dopo il Mugello, ha preceduto sul traguardo il connazionale Marc Marquez (Honda), secondo, e Valentino Rossi (Yamaha), terzo. Andrea Dovizioso (Ducati) è caduto prima di metà gara, quando era terzo.

Fuori dal podio, il quarto posto è stato conquistato da Cal Crutchlow (Honda), il quinto è andato Daniel Pedrosa (Honda). Sesto al traguardo Maverick Vinales, con la seconda Yamaha ufficiale, davanti a Johann Zarco (Yamaha Tech3), settimo. Ottavo posto per Danilo Petrucci (Ducati) e decimo per Andrea Iannone (Suzuki).

«Vincere due volte di fila è fantastico. E’ incredibile come le cose siano cambiate così tanto in così breve tempo». Jorge Lorenzo si gode il suo 46/o successo in MotoGp in sella ad una Ducati che l’anno prossimo lascerà per approdare alla Honda. Autore della pole, ma sorpreso in partenza da Marc Marquez e Andrea Iannone, il pilota spagnolo ha spiegato di non aver «perso la calma, li ho ripresi e superati e una volta in testa sono riuscito a prendere piano piano un buon ritmo. Così - ha aggiunto Lorenzo - sono riuscito a prendere un pò di distacco da Marquez e portare a casa ala vittoria».

Il leader del Mondiale è sorridente, come sempre, nel commentare il suo secondo posto. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel fine settimana. Avevamo trovato la gomma posteriore giusta ma sapevo che comunque era impossibile battere la Ducati - ha detto - . L’importante è che abbiamo aumentato il vantaggio in campionato». Ora il campione del mondo in carica ha 115 punti in classifica, contro gli 88 di Valentino Rossi, secondo, e i 77 di Maverick Vinales. Lorenzo e Dovizioso sono settimo e ottavo con 66 punti.