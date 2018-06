Germania sconfitta 1-0 dal Messico!

Clamorosa sconfitta per la Germania campione del mondo in carica. Nella partita d’esordio del Girone F dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono stati sconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con Lozano.

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, J. Boateng, Hummels, Plattenhardt (34' st Gomez), Kroos, Khedira (15' st Reus), Mueller, Ozil, Draxler, Werner (41' st Brandt). (22 Ter Stegen, 12 Trapp, 4 Ginter, 14 Goretzka, 21 Gundogan, 16 Ruediger, 19 Rudy, 15 Sule). All.: Loew.

Messico (4-2-3-1): Ochoa, Gallardo, Moreno, Ayala, Salcedo, Guardado (29' st Marquez), Herrera, Lozano (21' st Jimenez), Vela (13' st Alvarez), Layun, Hernandez. (Talavera, J. Corona, 20 Aquino, 17 M. Corona, 6 J. Dos Santos, 8 Fabian, 5 Gutierrez, 19 Peralta, 10 G. Dos Santos). All.: Osorio.

Arbitro: Faghani (Iran).

Rete: nel pt 35' Lozano.

Angoli: 8 a 1 per la Germania.

Recupero: 3' e 3'.

Ammoniti: Moreno, Mueller e Hummels per gioco falloso.

** IL GOL

- 35' pt: Lozano porta in vantaggio il Messico. Raccoglie un suggerimento del Chicharito, supera Kimmich in dribbling e fulmina Neuer con un gran tiro rasoterra sul palo del portiere tedesco.