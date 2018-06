Serie A e Coppa Italia: ecco le date ufficiali. Parma in campo il 12 agosto

Sono state ufficializzate le date del Parma della prossima stagione. Il primo match ufficiale è in programma il 12 agosto, quando andrà in scena il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Il calciomercato finisce alle 20 del 17 agosto. La Serie A 2018/19, invece, inizia nel weekend del 18/19 agosto. Tre i turni di campionato che verranno disputati nel periodo natalizio: si giocherà sabato 22, mercoledì 26 e sabato 29 dicembre. Il 18 gennaio finirà il calciomercato invernale. La Serie A riposerà fino al 20 gennaio 2019. Tra l’11 e il 13 gennaio si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia con una novità: da quando entreranno nel tabellone le squadre di Serie A non si giocherà più sul campo di chi è classificato meglio in campionato, verrà invece effettuato un sorteggio integrale. Tre i turni infrasettimanali: il 26 dicembre, il 26 settembre e il 3 aprile 2019. Quattro le soste della nazionale: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre 2018 e il 24 marzo 2019. La Serie A 2018/19 chiuderà i battenti il 26 maggio 2019.