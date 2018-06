L'Inghilterra batte la Tunisia all'ultimo respiro

L’Inghilterra ha battuto la Tunisia 2-1 in una partita del gruppo G dei Mondiali di Russia 2018 giocata questa sera a Volgograd. Doppietta del centravanti Kane, con rete decisiva in pieno recupero, e rigore di Sassi per la Tunisia

Nelle sfide precedenti la Svezia ha superato per 1-0 la Corea del Sud e il Belgio ha travolto Panama per 3-0

Tunisia (4-1-4-1): Hassen (15' pt Ben Mustapha), Meriah, S.Ben Youssef, Bronn, A.Maaloul, Skhiri, Badri, Sassi, F.Ben Youssef, Khazri (40' st Khalifa), Sliti (29' st Ben Amor). (3 Ben Alouane, 5 Haddadi, 6 Bedoui, 7 Khaoui, 15 Khalil, 16 Mathlouthi (p), 18 Srarfi, 20 Chaaleli, 21 Naguez): All.: N.Maaloul.

Inghilterra (3-5-2): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Dele Alli (35' st Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (47' st Dier), Young, Sterling (23' st Rashford), Kane. (3 Rose, 11 Vardy, 13 Butland (p), 14 Welbeck, 15 Cahill, 16 Jones, 17 Delph, 22 Alexander-Arnold, 23 Pope (p) ). All.: Southgate.

Arbitro: Roldan (Colombia).

Reti: nel pt 11' Kane, 35' Sassi (rig.); nel st 46' Kane.

Angoli: 7-2 per l’Inghilterra.

Recupero: 3' e 4'.

Ammoniti: Walker per gioco falloso.

** I GOL

- 11' pt: Hassen si supera togliendo dalla porta il colpo di testa di Stones, ma nulla può sulla ribattuta di Kane che porta l'Inghilterra in vantaggio.

- 35' pt: Sassi trasforma il rigore fischiato un paio di minuti prima per il contatto in area inglese tra Walker e Fakhreddine Ben Youssef.

- 46' st: Sull'ultimo angolo della partita la palla carambola tra due giocatori e finisce sulla testa di Kane che da pochi metri la gira a fil di palo, imprendibile per Ben Mustapha.