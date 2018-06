Colombia in dieci, il Giappone ne approfitta+

Colombia-Giappone 1-2 (1-1) in una partita del girone H dei Mondiali, giocata a Saransk.

Colombia (4-2-3-1): Ospina, Arias, Mojica, Lerma, Murillo, C.Sanchez, Cuadrado (31' pt Barrios), Quintero (14' st James), D.Sanchez, Izquierdo (25' st Bacca), Falcao (Vargas, J.F.Cuadrado, Zapata, Aguilar, Mina, Muriel, Uribe, Diaz, Borja). All.: Pekerman.

Giappone (4-2-3-1): Kawashima, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Shoji, Hasebe, Inui, Kagawa (25' st Honda), Haraguchi, Shibasaki (35' st Yamaguchi), Osako (40' st Olazaki) (Higashiguchi, Nakamura, Ueda, Endo, Usami, Muto, Yamaguchi, Ohshima, Makino, Sakai). All.: Nishino.

Arbitro: Damir Skomina (Slo).

Reti: nel pt 6' Kagawa (rig.), 39' Quintero; 28' st Osaka.

Angoli: 6 a 3 per il Giappone.

Recupero: 1' e 5'.

Espulsi: C.Sanchez.

Ammoniti: Barrios, James e Kawashima per gioco falloso.

Var: 0.

Spettatori: 40mila circa.

** I GOL **

- 6' pt: Kagawa riprende una respinta del portiere Ospina e batte a colpo sicuro, ma Sanchez 'parà con un braccio. Rigore netto, che lo stesso Kagawa trasforma.

- 39' pt: punizione dal limite dell’area e Quintero trova il varco giusto sotto la barriera con un rasoterra che sorprende Kawashima.

- 28' st: su corner dalla sinistra, Ospina è incerto nell’uscita e Osako svetta di testa per realizzare il 2-1.