All'Egitto non basta Salah: la Russia vince e vola

Russia batte Egitto 3-1 (0-0) in una partita del gruppo A dei Mondiali di Russia 2018.

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov (41' st Kudriashov); Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev (29' st Kuziaev); Dzyuba (33' st Smolov). (5 Semenov, 12 Lunev, 14 Granat, 15 Al Miranchuk, 16 An Miranchuk, 20 Gabulov, 21 Erokhin, 23 Smolnikov, 9 Dzagoev). All: Stanislav Cherchesov

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Fathi, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny (19' st Warda); Salah, Elsaid, Treziguet (23' st Ramadan); Mohsen (37' st Kahraba). (1 Elhadary, 3 Elmohamady, 4 O.Gaber, 5 Morsy, 12 A. Ashraf, 15 M. Hamdy, 16 Ekramy, 18 Shikabala, 20 S. Samir). All.: Hector Cuper

Arbitro: Enrique Caceres (Argentina)

Le reti: autogol di Fathi, prodezze di Čeryšev e Dzjuba per la Russia,

rigore di Salah al 73' per l'Egitto.