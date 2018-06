Una brutta Spagna soffre ma piega l'Iran

Spagna batte Iran 1-0 (0-0), in una partita valida per la seconda tornata del Girone B di qualificazione mondiale, disputata a Kazan. All'Iran è stato annullato il gol del pareggio con l'ausilio del var.

Iran (4-2-3-1): Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Hajsafi (24' st Mohammadi), Ebrahimi, Ezatollahi, Ansarifard (29' st Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (42' st Ghoddos), Azmoun. (12 Mezaheri, 22 Abedzadeh, 4 Cheshmi, 21 Dejagah, 16 Ghoochannejhad, 13 Khanzadeh, 15 Montazeri, 7 Shojaei, 2 Torabi). All.: Queiroz.

Spagna (4-2-3-1): De Gea, Jordi Alba, Sergio Ramos, Piquè, Carvajal, Iniesta (26' st Koke), Busquets, Vazquez (35' st Asensio), Isco, David Silva, Diego Costa (44' st Rodrigo Moreno). (13 Arrizabalaga, 23 Reina, 12 Odriozola, 17 Aspas, 14 Azpilicueta, 16 Monreal, 4 Nacho, 7 Niguez, 10 Thiago Alcantara). All.: Hierro.

Arbitro: Cunha Soca (Uruguay).

Rete: nel st 9' Diego Costa.

Ammoniti: Amiri ed Ebrahimi per gioco falloso.

Angoli: 6-2 per la Spagna.

Recupero: 3' e 4'.

Spettatori: 38.000 circa.