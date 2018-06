Caos Argentina, il ct Sampaoli: "Colpa mia". I giocatori: "Cacciatelo ora"

I giocatori della nazionale argentina avrebbero richiesto di cambiare allenatore in vista della terza e ultima partita della fase a gironi contro la Nigeria. Lo riportano i media russi. Dopo la cocente sconfitta subita ieri contro la Croazia per 3-0 - che ha portato l'Albiceleste sull'orlo dell’eliminazione - i giocatori hanno chiesto che il ct Sampaoli venga sostituito dal suo assistente durante la prossima partita.

Sampaoli fa il mea culpa

Disfatta, vergogna, umiliazione: c'è solo l’imbarazzo delle parole per definire il pesante 0-3 incassato dall’Argentina vice-campione del mondo ai Mondiali in Russia e che ha portato adesso Messi e compagni a un passo dall’eliminazione. Più che la vittoria, rotonda e meritatissima, della Croazia, a Nizhny Novgorod si parla adesso però solo della pesante umiliazione, l’ennesima in questo scorcio d’anno, subita dalla truppa di Jorge Sampaoli, un solo punto in due partite ma soprattutto una squadra raffazzonata, sconclusionata e in preda a una totale confusione tattica.

Ct argentino che nella conferenza stampa post gara recita il mea culpa scagionando sia Messi che il portiere Caballero autore della papera che ha dato il via alla festa croata: «Sono io il responsabile e quello che prende le decisioni. Non è da uomini prendersela con Caballero. Chiedo scusa a tutti. Ero molto fiducioso e ora provo molto dolore per la sconfitta. Probabilmente non ho letto la partita come dovevo. Non sono riuscito a mettere in campo la squadra migliore per aiutare Messì'

«Ora - aggiunge Sampaoli come riporta il profilo twitter dell’Argentina - bisogna aspettare e puntare alla minima possibilità di poterci qualificare. C'è ancora una possibilità. Dobbiamo aspettare il risultato di domani e battere la Nigeria Dopo il primo gol - conclude Sampaoli - la squadra ha subito un contraccolpo».

Dal 'Clarin' a 'La Nacion' in Patria è già caccia al colpevole (il ct, la 'Pulcè, lo sprovveduto Caballero?), con i principali giornali che parlano di 'disfatta storicà, di vergogna e di «eliminazione a un passo». Se il gol, sabato scorso, dell’islandese Finnbogason era stato solo un campanello d’allarme per l’Albiceleste, la pesante sconfitta rimediata stasera contro Modric e Rakitic è invece la cartina di tornasole di una nazionale, quella argentina, allo sbando, senza idee e incredibilmente brutta, nonostante la grande qualità dei suoi solisti (oggi in campo ad un certo punto Messi, Higuain, Dybala e Pavon insieme quando ormai la frittata era fatta). L’ennesima brutta figura soprattutto per il più atteso di tutti: Leo Messi, apparso, l’ombra del 5 volte Pallone d’Oro e mai in partita. Con un solo punto in due partite, il dramma è adesso dietro l'angolo: una prima risposta la si avrà oggi dal match tra Islanda e Nigeria che peserà le residue probabilità di qualificazione dei vice-campioni del mondo che rischiano di fare la fine della Spagna 4 anni fa. Si presentò da campione del mondo e finì anzitempo la sua avventura iridata, coma mai era successo nella storia.