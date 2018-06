Parma Clima batte anche i campioni: 3-2 al Rimini

Una partita emozionante, chiusa, giocata benissimo (specie sul monte di lancio) davanti a un pubblico caloroso, che voleva questa vittoria: il Parma Clima batte 3-2 campioni d'Italia del Rimini dopo nove riprese di grande tensione agonistica. E' un successo importante, forse fondamentale nella corsa ai play off: ottenuto oltretutto in rimonta dopo una partenza in salita. Rimini infatti passa subito, con l'ex Garbella che, battuto un singolo, vola a casa sul doppio del miglior battitore del campionato, Romero. Casanova però non si scuote e chiude l'inning senza altri problemi. Al cambio di campo il Parma Clima, a cui Ceccaroli oppone Duran (assente Ruiz), fa arrivare Koutsoyanopulos in terza, ma il k di Sambucci vanifica la speranza di un pareggio immediato. E' il 3° il big inning che cambia tutto: base a Paolini che poi avanza in seconda su lancio pazzo e arriva in terza sulla battuta in diamante di Koutsoyanopulos. Con due out, Duran concede la base anche a Poma: ma Mirabal picchia lungo all'esterno centro, dove Celli calcola male la potenza della battuta. L'esterno sfiora ma non trattiene la pallina: è un doppio che vale due punti. Mirabal avanza fino in terza, poi va persino a segnare su palla mancata: 3-1. Lo stadio esulta, ma il Rimini, ferito, fa sempre paura: al 4° è Batista a incontrare prefettamente un lancio di Casanova trasformandolo in un doppio a sinistra, permettendo a Ustariz di accorciare le distanze. Casanova, tre valide concesse e 7 k messi a segno, al 7° lascia il mound a Lugo, che dà spettacolo: i primi 4 battitori li mette strike out, alla fine i k saranno 6 su 9 uomini affrontati. L'ultimo sussulto al 9°: base a Romero, poi k su Angulo. nel box va Celli: la battuta è su Mirabal che chiude il doppio gioco facendo scattare la festa del Parma Clima. Sesta vittoria per Casanova, salvezza per un impressionante Lugo: 4 valide per Parma contro le 3 del Rimini. Stasera si replica in Romagna dove la squadra di Poma tenterà il colpo allo stadio dei Pirati.