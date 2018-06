Mondiali: la Germania in 10 soffre ma piega la Svezia (2-1)

All’inferno e ritorno per la Germania campione del mondo. Al 45' della sfida con la rocciosa Svezia a Sochi, la squadra di Joachim Loew stava perdendo 1-0 e, senza nerbo e senza idee, era di fatto fuori dal Mondiale. Dal baratro ne è venuta fuori, dopo altri 53' minuti di sofferenza, grinta e fortuna, vincendo 2-1 grazie una rete di Kroos al 5' di recupero, nonostante l'espulsione di Boateng.

Il torneo non perde così una delle sue protagoniste più attese, rafforzata ora da una prova di carattere che cancella in gran parte la brutta sconfitta col Messico e anche le incertezze odierne. La Svezia ha visto invece svanire in un attimo la concreta speranza di accedere agli ottavi. Tutto resta comunque aperto nel gruppo F, che sarà deciso mercoledì prossimo dai confronti Germania-Corea del Sud e Messico-Svezia.