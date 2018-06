Tutto facile per l’Inghilterra che batte Panama 6-1 in una partita del gruppo G dei mondiali e stacca il pass per gli ottavi. Gli inglesi salgono a quota 6, a pari punti con il Belgio. rimo, storico gol di Panama in un Mondiale. A Nizhny Novgorod, sul risultato di 6-0 per l'Inghilterra, il tifo panamense è esploso per la rete realizzata dal 37enne Baloy, una pregevole 'spaccatà su traversone dalla sinistra. Una prodezza che ha cancellato agli occhi dei compagni e dei sostenitori il pesante parziale con gli inglesi trascinati da Kane, autore di una tripletta prima di essere sostituito.