Francia, harakiri di Vettel in partenza: vince Hamilton

Lewis Hamilton ha vinto il gran premio di Francia a Le Castelet davanti a Verstappen e a Raikkonen. Quarto Ricciardo e quinto Sebastian Vettel, che in partenza ha urtato Bottas, è finito in fondo al gruppo e ha dovuto rimontare pur scontando cinque secondi di penalizzazione. In classifica Hamilton torna al primo posto davanti a Vettel.