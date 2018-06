Colombia travolgente: la Polonia è già fuori

Polonia-Colombia 0-3 (0-1)in una partita del gruppo H dei Mondiali, giocata a Kazan:

Polonia (3-4-3): Szczesny; Piszczek, Bednarek, Pazdan (34' st Glik); Bereszynski (27' st Teodorczyk), Krychowiak, Goralski, Rybus; Zielinski, Lewandowski, Kownacki (11' st Grosicki). (12 Bialkowski, 22 Fabianski, 3 Jedrzejczyk, 4 Cionek, 8 Linetty, 16 Blaszczykowski, 17 Peszko, 21 Kurzawa, 7 Milik). All.: Nawalka.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Sanchez, Mina, Mojica; Aguilar (31' pt Uribe), Barrios; Cuadrado, Quintero (27' st Lerma), James Rodriguez; Falcao (33' st Bacca). (12 Vargas, 22 Josè Cuadrado, 18 Farid Diaz, 2 Zapata, 3 Murillo, 6 Carlos Sanchez, 21 Izquierdo, 14 Muriel, 19 Borja). All.: Pekerman.

Arbitro: Ramos (Messico).

Reti: nel pt 40' Mina; nel st 25' Falcao, 30' Cuadrado

Angoli: 7-5 per la Colombia

Recupero: 4' e 5'

Ammoniti: Bednarek, Goralski per gioco scorretto

Spettatori: 45.015