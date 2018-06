Televisione: la partita Polonia-Colombia su Italia 1 vince la gara degli ascolti

Prima serata «Mondiale» anche ieri sera: vince la sfida degli ascolti Polonia-Colombia su Italia1 che ha registrato 4 milioni 903 mila spettatori con il 25% di share. A seguire Tiki Taka Russia ha avuto 1 milione 572 mila telespettatori (10%).

La serata televisiva prevedeva anche su Ra1 un episodio in replica de I bastardi di Pizzofalcone che ha ottenuto 2 milioni 38 mila spettatori (10.8% di share). Su Canale5 L’Uomo che vide l'Infinito ha avuto una media di 1 milione 432 mila spettatori (7.37%). Su Rai2 il film in prima tv Cattive gemelle ha realizzato 1 milione 389 mila spettatori (6.74%). Su Rai3 la puntata di Kilimangiaro ha segnato 1 milione 86 mila (5.7%). Su Rete4 Una serata... bella nel blu dipinto di blu! è stato visto da 884 mila spettatori (5.3%). Su La7 Il Meglio di... Non è L'Arena è stato visto da 766 mila spettatori (4.3%).

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha raggiunto 3 milioni e 297 mila spettatori con il 18.8%. Il Tg5 ha ottenuto 1 milioni 770 mila spettatori (9.9%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 793 mila (4.5%).

Nel preserale vince Reazione a catena su Rai1 con 2 milioni 204 mila spettatori (16.7%) mentre nell’access prime time Techetechetè sempre sullo stesso canale ne ha ottenuti 2 milioni 960 mila (14.71%) e Paperissima Sprint su Canale5 1 milione 762 mila (8.9%).

Nel complesso Mediaset ha conquistato la prima serata con 8 milioni 104 mila spettatori (39.78%), la seconda con 3 milioni 25 mila (30.3%), le 24 ore con 3 milioni 336 mila (34.65%). La Rai ha raggiunto nel prime time 5 milioni 920 mila spettatori (29.06%), nella seconda serata 2 milioni 663 mila (26.67%), nell’intera giornata 2 milioni 919 mila (30.33%).

La Rai segnala anche nella mattina di Rai1 Linea verde con 2 milioni 549 mila spettatori (19.6%) e nel pomeriggio di Rai2 Sereno variabile estate con 1 milione 85 mila (7%).