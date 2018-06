Uruguay, che scoppola alla Russia: 3-0. "Fallimento" Egitto

Uruguay batte Russia 3-0 in un incontro della terza giornata del Gruppo A, disputato a Samara. In virtù di questo risultato, la "Celeste" chiude il girone da prima classificata, proprio davanti ai padroni di casa. Nell'altra partita del girone, terza sconfitta su tre partite per l'Egitto. La nazionale di Salah torna a casa dal Mondiale 2018 a zero punti dopo che l’Arabia Saudita, già eliminata anche lei, l'ha battuta nell’ultima partita del gruppo A per 2-1, con il gol vittoria al 95'.

Gruppo A

Uruguay 9

Russia 6

Arabia S. 3

Egitto 0

Negli ottavi di finale l'Uruguay incontrerà la prima del Girone B (Portogallo, Spagna o Iran), la Russia la seconda dello stesso Girone B.