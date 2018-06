Francia-Danimarca: 0-0 noioso. Perù, acuto finale

Danimarca-Francia 0-0 in una partita della terza giornata del girone C dei Mondiali di Russia 2018 e giocata a Mosca. In virtù di questo risultato, entrambe le squadre passano agli ottavi di finale: la Francia è prima nel girone, la Danimarca seconda. La Danimarca giocherà contro la Croazia, mentre per la Francia potrebbe profilarsi anche un super sfida contro l'Argentina, se Messi e compagni si qualificheranno.

Nell'altra sfida del girone, Perù batte Australia 2-0 (1-0). Entrambe le squadre vengono eliminate dal torneo.