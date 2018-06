Paura per Maradona: malore durante la partita dell'Argentina

Ha fatto il giro del mondo il video del malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di continuare a seguire la partita, prima di tornare in serata in albergo e non - come inizialmente si era diffuso - in ospedale.

Maradona è stato accompagnato a braccio nel suo box nell’intervallo, per un sbalzo in alto di pressione e dolori alla nuca: sono intervenuti i medici per un controllo, e nonostante i consigli dei suoi amici di tornare a casa ha scelto di restare per tifare Argentina. Poi, a fine partita, il rientro in albergo.

"STO BENE". Diego Maradona ha chiarito le sue condizioni di salute dopo aver assistito alla partita Nigeria-Argentina, smentendo le voci secondo cui era stato ricoverato in ospedale. Lo ha dichiarato l’ex campione del mondo argentino sulla sua pagina facebook. «Sto bene, non sono stato ricoverato. Nell’intervallo della partita mi faceva molto male la nuca e ho avuto uno scompenso. Dopo avermi visitato, il medico mi ha consigliato di tornare a casa, ma ho voluto restare perché ci stavamo giocando tutto. Come avrei potuto andarmene?».