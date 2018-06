E’ il fair play a determinare l'accesso agli ottavi dei mondiali di Russia del Giappone. Nonostante la sconfitta per 1-0 con la Polonia, la squadra asiatica a parità di punti e differenza reti con il Senegal, passa per il minor numero di cartellini gialli collezionati durante la fase a gironi del torneo. La Colombia batte il Senegal 1-0, nell’ultima partita del girone H, e si qualifica gli ottavi di finale come prima.