Medaglia d'oro per la Gwend

L’Italia supera quota 100 nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. A regalare la cifra tonda è il judoka Nicholas Mungai (categoria -90 kg) che, nella sfida per il podio supera il libanese Nacif Elias per ippon, e conquista la medaglia di bronzo. Ma nel settimo giorno di gare a brillare sono soprattutto gli ori dell’altra judoka, la parmigiana Edwige Gwend (-63 kg), vincitrice per ippon sulla tunisina Bjaoui e di Davide Re nei 400 m che vince in 45"26.

Al femminile, Libania Grenot (51"32) e Maria Benedicta Chigbolu (52"14), sono invece seconda e terza dietro alla cipriota Artymata (51"19). Bronzo anche per Anna Bongiorni, terza nei 100 m (in 11"53) dietro alla francese Ombissa-Dzangue (11"29), bruciata al photofinish dalla greca Spanoudaki-Chatziriga. Terzo posto anche per Federico Cattaneo nei 100 m (10"37) dietro ai turchi Harvey (10"10) e Barnes (10"32).

Il judo regala anche l’argento di Carola Paissoni (-70 kg), sconfitta in finale per l’oro dalla spagnola Maria Bernabeu e il bronzo di Fabio Basile nei -73 kg, con il campione olimpico di Rio 2016 che ha superato lo spagnolo Ramirez Ramos Javier per waza-ari. Quattro delle tredici medaglie odierne (2 ori, 6 argenti e 5 bronzi) che portano il bottino complessivo dell’Italia primatista a 105 medaglie (38 ori, 35 argenti, 32 bronzi) arrivano invece dal golf che porta in dote 4 argenti. Angelica Moresco e Aron Zemmer sono saliti sul podio individuale, trascinando le rispettive squadre a medaglia. La Moresco è stata superata solo dalla spagnola Marta Sanz Barrio in un finale vibrante e beffardo, Zemmer si è invece piegato all’iberico Mario Galiano. Anche l’Italia femminile (composta da Diana Luna, Roberta Liti, oltre ad Angelica Moresco) e quella maschile (formata da Philip Geerts, Jacopo Vecchi Fossa, oltre ad Aron Zemmer) si sono dovute inchinare alla Spagna.

Ma l'Italia non si ferma piazzando 5 barche in finale nel canottaggio (singolo senior maschile e femminile, doppio pesi leggeri maschile, doppio senior maschile e singolo pesi leggeri femminile). Nell’anno della grande assenza degli azzurri ai Mondiali di Russia, c'è anche un’Italia del calcio che partecipa e vince: è l’under 18 di Franceschini che, sconfitta la Grecia 3-0 (reti di Rauti, Merola e Nicolussi Caviglia), sabato torna in campo con la vincente di Spagna-Marocco per vincere una medaglia d’oro che manca in bacheca da 21 anni.