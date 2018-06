Marc Marquez, su Honda, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di Assen, in Olanda. Lo spagnolo, con il tempo di 1'34"227, ha preceduto il connazionale Maverick Vinales, staccato di 0"177. Buon tempo anche per Valentino Rossi, su Yamaha, che si è fermato a 0"286 dal campione del mondo in carica della MotoGp. Andrea Dovizioso (Ducati) ha ottenuto il quinto miglior tempo, a 0"410 da Marquez, sesto Andrea Iannone (Suzuki), a 0"457, davanti a Jorge Lorenzo, settimo su Ducati a 0"584. Ottavo crono per Franco Morbidelli (Honda), a 0"593», decimo Danilo Petrucci (Ducati), in ritardo di 0"810.