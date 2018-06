Il Parmaclima lascia una partita importante a San Marino

Non è bastato battere 10 valide contro le 7 della T&A San Marino, il ParmaClima lascia una partita importante sul monte Titano.

Finisce 2-0 per la squadra di casa, con un 6° inning fatale dopo 5 riprese da tutti 0 sul tabellone. Tra battute in diamante, doppi giochi e qualche strike out nessuna delle due squadre si era resa troppo pericolosa nella prima parte di gara. Sul monte i partenti Casanova e Quevedo gestivano la partita senza troppe difficoltà.

E' Parma ad avere la prima vera occasione di passare in vantaggio. Al 5° inning la corsa a casa di Poma (in base su bunt valido) sul singolo di Paolini viene fermata dall'assistenza dell'esterno destro. Secondo out. Con Paolini in terza Scalera va K. Nulla da fare. I due attacchi successivi sono velocissimi, 3 uomini - 3 out per entrambe le squadre. Si arriva così alla parte bassa del 6° inning. Avagnina in base per ball viene eliminato in seconda sulla successiva battuta in diamante di Ferrini. Con uomo in prima e un out il designato De Wolf la mette oltre la recinzione. 2 punti a casa. Casanova accusa il colpo e concede altre due battute valide ma per fortuna con corridori in posizione punto chiude l'inninig con due eliminazioni al piatto.

Al cambio di campo il Parma ha la possibilità di rimontare, con 2 out Poma, Morejon e Paolini battono valido ma come prima è ancora Poma a farsi eliminare sulla corsa verso casa base dall'assistenza dell'esterno. Il San Marino si rende di nuovo pericoloso all' 8° inning complice un monte di lancio non troppo in controllo; Rivera rileva Casanova ma nello stesso inning è a sua volta rilevato da Pomponi dopo aver concesso 2 basi ball.

Tra meno di 24h Morejon e compagni avranno l'opportunità di riscattarsi. L' appuntamento è per sabato 30 alle ore 21 al Nino Cavalli.