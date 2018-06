La Reggiana si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro, o così sembra. Dopo il «non finanzieremo ancora la società» da parte di Alicia e il post sui social di Mike nel quale salutava e annunciava l’addio, sembra che la proprietà americana abbia cambiato idea.

Ieri, malgrado il pessimismo ormai diffuso fra il popolo reggiano, è arrivato questo succinto comunicato: «Sono stati messi in atto i primi adempimenti per l’iscrizione al campionato di Serie C 2018/2019, affinché si possano esplorare soluzioni per il futuro della società». In altre parole: iscriviamo la squadra, poi, se ci saranno capitali nuovi andremo avanti, altrimenti addio.

Oggi, alle 12.30, scade il termine per presentare la domanda di iscrizione al campionato (...)

