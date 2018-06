3 a 3. Palla al centro. Ecco il risultato venuto a galla dallo scontro d’andata play off tra Circolo Del Castellazzo e Ct Bari. Fondamentali per il confezionamento del pareggio per il team di capitan Montenet sono state le vittorie di Matteo Curci e di Alessandro Tombolini.

Ora, l’ardua sentenza, sta tutta nelle mani della gara di ritorno, di scena domenica 1° luglio alle 10 in terra pugliese. In palio, da scartare, c’è un pass per un campionato di tutto prestigio: la serie A2.