La Francia dà spettacolo: Argentina eliminata

Francia batte Argentina 4-3 (1-1), in una partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio disputata a Kazan (Russia).

Francia (4-3-3): Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kantè, Matuidi (30' st Tolisso), Pogba, Mbappè (44' st Thauvin), Giroud, Griezmann (38' st Fekir). (23 Areola, 16 Mandanda, 3 Kimpembe, 17 Rami, 19 Sidibe, 22 Mendy, 8 Lemar, 15 Nzonzi, 11 Dembelè).

Argentina (4-3-1-2): Armani, Mercado, Rojo (1' st Fazio), Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Banega, Perez (21' st Aguero), Messi, Pavon (30' st Meza), Di Maria. (23 Caballero, 1 Guzman, 4 Ansaldi, 5 Biglia, 8 Acuna, 18 Salvio, 20 Lo Celso, 21 Dybala, 9 Higuain). All.: Sampaoli.

Arbitro: Faghani (Iran).

Reti: nel pt 13' Griezmann (rigore), nel 41' Di Maria; nel st 3' Mercado, 12' Pavard, 19' e 23' Mbappè, 47' Aguero.

Ammoniti: Rojo, Mascherano, Pavard, Matuidi, Banega, Tagliafico, Mascherano per gioco scorretto; Giroud e Otamendi per reciproche scorrettezze.

Angoli: 4-0 per l’Argentina.

Recupero: 2' e 5'.

Spettatori: 44.779.

Var: 1.

** I GOL **

- 13' pt: Griezmann trasforma con freddezza un rigore, spiazzando Armani, concesso per un fallo di Rojo sullo scatenato Mbappè.

- 41' pt: l’Argentina pareggia con un gran gol di Di Maria che batte dalla lunga distanza Lloris di sinistro.

- 3' st: Messi calcia di sinistro, Mercado deviato nella porta francese e porta in vantaggio a sorpresa l’Argentina.

- 12' bellissima conclusione di Pavard che manda il pallone a insaccarsi sotto l’incrocio alla destra di Armani.

- 19' st: Mbappè vince un rimpallo in area, si porta il pallone sul sinistro e fulmina Armani, portando la Francia in vantaggio.

- 23' st: ancora Mbappè in gol e i francesi allungano. Il 'gioiellinò del PSG riceve da Giroud e firma il 4-2 da distanza ravvicinata.

- 47' st: Aguero di testa riavvicina l’Argentina, raccogliendo un cross dalla destra.